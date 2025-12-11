Calcio Promozione: vola il Lascari Cefalù che supera in casa la Santangiolese. Villafranca insegue

La tredicesima giornata del Girone B di Promozione consegna agli analisti un quadro limpido: Lascari–Cefalù non solo mantiene l’imbattibilità, ma ribadisce una qualità difensiva fuori scala; Città di Villafranca tiene il passo con impressionante continuità; Orlandina e Nicosia consolidano il ruolo di inseguitrici credibili; mentre il clamoroso 0–8 rifilato dalla Pro Falcone a Monforte San Giorgio ridisegna, anche numericamente, il potenziale offensivo del torneo. Almeno per le statistiche.



Così la partita di Lascari

Primo tempo avaro di ritmo fino al 25’, con i ragazzi di Comito inizialmente leziosi e poco incisivi. Al 26’ l’equilibrio si spezza grazie alla zampata in scivolata di Cotugno, alla sua terza rete in quattro partite, dopo una conclusione respinta di Pastorella. Il gol dà slancio ai nostri, che iniziano a comandare il gioco. Protagonista assoluto Danny Mocciaro: al 40’ spreca una grande occasione solo davanti al portiere, ma poco dopo, su servizio di Fazio liberato da uno splendido colpo di tacco di Pastorella, firma il 2-0 con un pallonetto impeccabile.

La ripresa non ha più storia: i nostri impostano trame rapide e pulite, trovando al 54’ il 3-0 con un missile da fuori area di Tiscione, che al 65’ colpisce anche un palo direttamente da calcio d’angolo. A risultato in cassaforte, spazio anche per Johnson, Pitissi, Camiolo, Monaco e Justice.

La gara si chiude in assoluta scioltezza sul 3-0, accolta dall’entusiasmo generale.

La giornata, intensa e tecnicamente ricca, offre agli esperti diversi indicatori significativi:

Lascari–Cefalù vanta ora miglior difesa (9) e miglior differenza reti (+21).

vanta ora e miglior differenza reti (+21). Orlandina e Pro Falcone si confermano tra gli attacchi più produttivi (rispettivamente 29 e 28 gol).

e si confermano tra gli attacchi più produttivi (rispettivamente 29 e 28 gol). Futura scivola fuori dal gruppo d’élite, complice un differenziale negativo che tradisce fragilità difensive.

scivola fuori dal gruppo d’élite, complice un differenziale negativo che tradisce fragilità difensive. Nella parte bassa, Santangiolese, pur combattiva, resta l’unica squadra senza vittorie.

Risultati – 13ª Giornata (10 dicembre 2025)

Ore 14:30

Città di Mistretta 2 – 4 Orlandina Calcio

Monforte San Giorgio VDM 0 – 8 Pro Falcone

Nuova Rinascita 0 – 2 Gangi

Polisportiva Nicosia 2 – 2 Comprensorio del Tindari

Torregrotta 1973 3 – 0 Aluntina

Ore 15:00

Città di Galati 0 – 1 Pro Mende

Futura 0 – 3 Città di Villafranca

Lascari – Cefalù 3 – 0 Santangiolese

Classifica

Santangiolese

Vittorie: 0 – Sconfitte: 7 – Punti: 6

Lascari – Cefalù

Vittorie: 10 – Sconfitte: 0 – Punti: 33

Città di Villafranca

Vittorie: 9 – Sconfitte: 2 – Punti: 29

Orlandina Calcio

Vittorie: 7 – Sconfitte: 1 – Punti: 25

Polisportiva Nicosia

Vittorie: 7 – Sconfitte: 2 – Punti: 25

Futura

Vittorie: 7 – Sconfitte: 3 – Punti: 24

Aluntina

Vittorie: 6 – Sconfitte: 4 – Punti: 21

Pro Mende

Vittorie: 6 – Sconfitte: 5 – Punti: 20

Pro Falcone

Vittorie: 5 – Sconfitte: 3 – Punti: 19

Torregrotta 1973

Vittorie: 5 – Sconfitte: 4 – Punti: 19

Nuova Rinascita

Vittorie: 3 – Sconfitte: 6 – Punti: 13

Città di Mistretta

Vittorie: 4 – Sconfitte: 8 – Punti: 13

Comprensorio del Tindari

Vittorie: 3 – Sconfitte: 7 – Punti: 12

Gangi

Vittorie: 4 – Sconfitte: 9 – Punti: 12

Monforte San Giorgio VDM

Vittorie: 2 – Sconfitte: 9 – Punti: 8

Città di Galati

Vittorie: 2 – Sconfitte: 10 – Punti: 7

Analisi tecnico–statistica

Il dominio tattico di Lascari–Cefalù

Con 30 gol fatti e solo 9 subiti, la capolista mostra un equilibrio raro: il dato difensivo è il migliore dell’intero campionato e suggerisce non solo organizzazione, ma anche capacità di gestione dei ritmi. I 3 gol rifilati alla Santangiolese confermano una crescita esponenziale nella rifinitura offensiva.

Villafranca: continuità e maturità competitiva

Il 3–0 in casa di Futura non è soltanto un risultato pesante: è un’affermazione di identità. Gli 8 gol subiti in 13 giornate ne fanno la seconda miglior difesa.

Pro Falcone, l’esplosione dell’8–0

La vittoria più fragorosa della giornata segna una svolta: la squadra non solo consolida un differenziale importante (+12), ma diventa la terza forza offensiva del girone.

La zona rossa: equilibrio precario

In coda, Monforte San Giorgio subisce otto reti e porta a 37 il totale delle sconfitte difensive, peggior dato del torneo.

La Santangiolese rimane ancora senza vittorie e con un differenziale pesante (-10).

Città di Galati continua a faticare all’uscita dal pressing avversario: 35 gol subiti sono un campanello d’allarme.