Terrasini cresce, Cefalù no: cosa cambia davvero tra due città vicine

Terrasini e Cefalù non sono lontane. Stessa provincia, stesso mare, stessa attrattività turistica, una dimensione urbana comparabile. Eppure, guardando i numeri demografici del 2024, raccontano due storie molto diverse. Terrasini cresce in modo netto, Cefalù resta ferma. Non è una differenza casuale né un’anomalia statistica: è il risultato di dinamiche profonde che riguardano natalità, mortalità, migrazioni e struttura sociale. Mettere queste due città a confronto significa capire cosa oggi fa davvero la differenza.

Due città desiderate, due esiti opposti

Sia Terrasini che Cefalù sono città scelte. Non subiscono lo spopolamento tipico di molte aree interne, non sono marginali, non sono invisibili. Al contrario, attirano persone. Eppure l’esito finale è opposto. Terrasini nel 2024 registra un tasso di crescita totale pari a +9 per mille, uno dei più alti della provincia. Cefalù, nello stesso anno, chiude con un -1 per mille. Una distanza che, tradotta in popolazione reale, diventa una traiettoria divergente.

Il primo dato che salta agli occhi è il saldo migratorio. Terrasini registra un saldo migratorio positivo di +10 per mille, Cefalù di +6 per mille. Entrambe attraggono nuovi residenti, ma Terrasini lo fa in modo più intenso. Questo indica una maggiore capacità di intercettare famiglie, coppie giovani, nuclei in fase di costruzione. Cefalù, invece, continua ad attrarre, ma con una composizione diversa: più individui singoli, più seconde fasi di vita, meno progetti familiari strutturati.

Nascite: il punto di rottura

La vera frattura emerge guardando la natalità. A Terrasini il tasso di natalità è pari a 8 per mille abitanti. Non è un valore alto in assoluto, ma è sufficiente a sostenere una crescita quando è accompagnato da un saldo migratorio forte. A Cefalù, invece, la natalità scende a 5 per mille, uno dei livelli più bassi della provincia. Questo significa che, anche se arrivano nuove persone, il contributo delle nuove nascite resta troppo debole per incidere sul saldo finale.

Anche la mortalità contribuisce a spiegare il divario. Terrasini registra un tasso di mortalità di 9 per mille, Cefalù di 12 per mille. La differenza non è solo numerica, ma strutturale. Una mortalità più alta indica una popolazione mediamente più anziana. Cefalù paga il prezzo di un invecchiamento progressivo, mentre Terrasini presenta una composizione demografica leggermente più giovane, capace di assorbire meglio l’impatto delle perdite.

Il saldo finale racconta tutto

Quando si sommano i fattori, il risultato diventa inevitabile. Terrasini cresce perché migrazione positiva, natalità sufficiente e mortalità più contenuta lavorano nella stessa direzione. Cefalù, invece, resta bloccata in un equilibrio fragile: il saldo migratorio positivo non riesce a compensare natalità bassissima e mortalità elevata. Il risultato non è un crollo, ma una stagnazione silenziosa, che nel lungo periodo rischia di diventare declino.

Questa differenza non nasce dal caso. Terrasini si è progressivamente configurata come città di residenza stabile, accessibile, collegata, con un mercato immobiliare più aperto e una pressione turistica meno invasiva. Cefalù, al contrario, è una città ad alta intensità simbolica e turistica. È desiderata, ma anche più costosa, più complessa, più selettiva. Vivere a Cefalù è spesso una scelta individuale o temporanea, non sempre una scelta familiare di lungo periodo.

Il peso delle scelte quotidiane

La demografia non dipende solo da grandi politiche, ma da scelte quotidiane: dove conviene mettere su casa, dove è più facile crescere figli, dove i servizi sono percepiti come accessibili. Terrasini, in questo senso, sembra offrire un equilibrio che favorisce la stabilità. Cefalù offre qualità della vita e bellezza, ma meno condizioni strutturali per la crescita demografica. È una differenza sottile, ma decisiva.

Cefalù non è in emergenza. Non perde abitanti in modo drammatico. Ma proprio per questo il rischio è più subdolo. Una città che non cresce, che non rinnova la propria base demografica, tende lentamente a irrigidirsi. I servizi si adattano a una popolazione più anziana, le scuole faticano, il mercato del lavoro locale si restringe. Terrasini, crescendo, accumula invece margine, energia, prospettiva.

Due futuri che si allontanano

Il confronto tra Terrasini e Cefalù mostra come la vicinanza geografica non garantisca lo stesso destino. Le città non crescono solo perché sono belle o attrattive, ma perché riescono a trasformare l’attrazione in radicamento. Terrasini, oggi, sembra riuscirci meglio. Cefalù resta una città amata, scelta, vissuta, ma ancora incapace di tradurre questo consenso in crescita demografica.

La domanda che emerge da questo confronto non è polemica, ma necessaria: Cefalù vuole continuare a essere solo una città desiderata, o può diventare anche una città che cresce davvero?