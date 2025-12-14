ll borgo siciliano dove tutto procede lentamente e anche l’acqua sembra ascoltare

Arrivare a Castelmola significa salire, letteralmente e simbolicamente. La strada che si arrampica sopra Taormina lascia alle spalle il traffico, i rumori, l’urgenza delle cose da fare. A 529 metri sul livello del mare, questo piccolo borgo di poco più di mille abitanti sembra vivere in una dimensione diversa, dove il tempo non si ferma davvero, ma rallenta fino a diventare percepibile. Da quassù il mare Ionio non è mai invadente: è una presenza lontana, silenziosa, quasi rispettosa, che accompagna le giornate senza imporre il proprio rumore. Castelmola non si affaccia sull’acqua, la osserva dall’alto, e forse per questo sembra ascoltarla più che subirla.

Il ritmo lento delle pietre antiche

Passeggiare tra i vicoli di Castelmola è un esercizio di attenzione. Le strade strette, le scalinate di pietra, gli archi e le facciate conservano un impianto urbanistico medievale che non è stato addomesticato dalla modernità. Qui tutto invita a camminare piano: non per scelta estetica, ma perché il luogo stesso lo impone. Le case sembrano raccontarsi a bassa voce, le piazze non sono mai troppo grandi, i belvedere aprono improvvisamente lo sguardo su Taormina, sull’Etna, sulla costa calabra. È in questi momenti che si ha l’impressione che anche l’acqua, laggiù, trattenga il fiato.

Un borgo che nasce prima della storia

Castelmola affonda le sue radici in un tempo antichissimo, preellenico, quando i Siculi scelsero questo cocuzzolo roccioso per fondare Mylai, nel cuore dell’Età del Ferro. La forma stessa della roccia, simile a una mola, ha dato il nome al paese e ne ha determinato il destino. Per secoli questo luogo è stato acropoli naturale, punto di controllo, baluardo difensivo. Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni: tutti hanno lasciato un segno, stratificando storie, assedi, ricostruzioni. Eppure, nonostante il passaggio di eserciti e dominazioni, Castelmola è rimasta fedele a se stessa, come se il tempo, qui, avesse imparato a muoversi con cautela.

Il castello e l’arte di osservare dall’alto

I ruderi del Castello di Mola dominano ancora oggi il paese e il panorama circostante. Salendo lungo il sentiero che parte da Piazza Sant’Antonino, si raggiunge un punto in cui lo sguardo abbraccia il golfo di Naxos, l’Etna, la costa ionica fino allo Stretto. È un luogo che non chiede parole. Le mura normanne, le iscrizioni antiche, le tracce di una fortezza che per secoli è stata anello fondamentale della difesa peloritana restituiscono la sensazione di un tempo concentrato, denso. Qui il mare non si sente, ma si intuisce. Ed è forse proprio questa distanza a renderlo così presente.

Chiese, piazze e silenzi condivisi

La vita di Castelmola ruota intorno a spazi che non sono mai solo monumenti. Il Duomo di San Nicola di Bari, con la sua commistione di stili e il belvedere che si apre sull’Etna, è insieme luogo di culto e punto di osservazione privilegiato. La Chiesa di San Giorgio, sobria e raccolta, custodisce opere d’arte e una cripta che parla di devozione antica. Piazza Sant’Antonio, con il suo mosaico di pietra lavica e bianca, è uno spazio di incontro dove il tempo sembra dilatarsi nelle conversazioni lente, nei pomeriggi senza scadenze. È qui che il borgo mostra il suo volto più autentico.

Il vino alla mandorla e il sapore dell’attesa

Se c’è un gesto che racconta Castelmola più di altri, è quello di offrire un bicchiere di vino alla mandorla. Nato all’Antico Caffè San Giorgio grazie all’intuizione di Don Vincenzo Blandano, questo liquore ambrato è diventato simbolo del paese. Non è una bevanda da bere in fretta: richiede tempo, attenzione, disponibilità all’ascolto. Come il borgo stesso. Accanto al vino alla mandorla, i prodotti locali – pane casereccio, miele, mandorle zuccherate, fichi secchi – raccontano una cucina che segue ancora i ritmi della terra, senza forzature.

Tradizioni che tengono insieme la comunità

A Castelmola le feste non sono eventi spettacolari, ma momenti di riconoscimento collettivo. La festa di San Giorgio, il 23 aprile, è vissuta come un appuntamento identitario che unisce fede e partecipazione. Nel periodo natalizio, i presepi diffusi lungo i vicoli trasformano il paese in un racconto a cielo aperto, fatto di materiali semplici, creatività condivisa e gesti volontari. Anche in queste occasioni, nulla è frenetico. Tutto procede con una lentezza che non è immobilità, ma cura.

Castelmola non è un borgo da “vedere in fretta”. È un luogo che chiede tempo, disponibilità, ascolto. Il mare, pur distante, accompagna ogni sguardo, ogni pausa, ogni silenzio. Non impone la sua presenza sonora, ma sembra accogliere quella del paese, come se davvero ascoltasse. Ed è forse questo il segreto di Castelmola: non aver mai ceduto alla tentazione di correre, continuando a vivere in un equilibrio fragile e prezioso tra storia, paesaggio e quotidianità.