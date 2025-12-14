Al Museo Mandralisca di Cefalù un convegno di alto profilo giuridico sulla tutela dei soggetti vulnerabili (foto)

Nella prestigiosa sala conferenze del Museo Mandralisca di Cefalù, il 13 dicembre scorso si è svolto un convegno di rilevante spessore scientifico e istituzionale dedicato alle più recenti novità legislative in materia di tutela dei soggetti vulnerabili, tema di stringente attualità e di grande impatto sul sistema penale e sulla società civile.

A esprimere vivo e sentito compiacimento per l’iniziativa è stato il Presidente della Fondazione Mandralisca, Prof. Vincenzo Garbo, che ha aperto i lavori con i saluti istituzionali, offrendo al contempo una puntuale e autorevole introduzione ai temi del convegno, sottolineando il ruolo delle istituzioni culturali quali luoghi privilegiati di dialogo tra sapere giuridico, responsabilità sociale e coscienza civica.

L’incontro, nato dalla proficua sinergia tra la Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie e il Rotary Club di Cefalù, Termini Imerese e Madonie, è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, registrando una partecipazione numerosa e qualificata, che ha visto la presenza non solo di operatori del diritto, ma anche di cittadini particolarmente sensibili alle tematiche trattate.

Dopo i saluti istituzionali del Prof. Vincenzo Garbo, del Presidente del Rotary Club di Cefalù, Termini Imerese e Madonie, Avv. Giuseppe Patti, e degli Assessori del Comune di Cefalù, Arch. Tania Culotta e Dott.ssa Laura Modaro – che hanno seguito integralmente i lavori – si è aperta la prima sessione, moderata dal Presidente della Camera Penale, Avv. Vincenzo Pillitteri.

Nel corso di tale sessione, attraverso un dialogo strutturato e stimolante, sono intervenuti il Dott. Umberto Puiatti, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, il Prof. Emerito dell’Università di Foggia, Avv. Adelmo Manna, e il Dott. Andrea Giostra, Psicologo e Criminologo. I relatori, ciascuno secondo la propria peculiare competenza disciplinare, hanno offerto un’analisi approfondita del quadro normativo vigente, soffermandosi in particolare sugli strumenti di prevenzione e sulle più recenti novelle legislative in materia di femminicidio e violenza sessuale, con una lettura critica delle ricadute applicative sul piano processuale e sostanziale.

La seconda sessione, moderata dall’Avv. Rocco Chinnici, Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, ha visto susseguirsi contributi di elevato contenuto tecnico-pratico. L’Avv. Provvidenza Di Lisi, componente del Direttivo della Camera Penale, ha illustrato le tecniche di difesa dell’indagato e dell’imputato nei procedimenti per reati contro soggetti vulnerabili; l’Avv. Luigi Spinosa, Vicepresidente della Camera Penale e Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mandralisca, ha approfondito le specifiche modalità di tutela delle persone offese, con particolare attenzione alla prevenzione della cosiddetta vittimizzazione secondaria; infine, l’Avv. Carlo Licciardi, componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati di Palermo e del Direttivo della Camera Penale, ha richiamato con rigore gli obblighi deontologici gravanti sugli Avvocati impegnati nella trattazione di procedimenti riguardanti reati contro soggetti vulnerabili.

Il convegno si è così confermato come un momento di confronto di alto profilo scientifico e umano, capace di coniugare approfondimento tecnico, sensibilità etica e impegno civile, offrendo agli operatori del diritto e alla comunità un contributo prezioso alla comprensione e alla tutela effettiva delle persone più fragili.