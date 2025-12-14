A Cefalù il convegno “La riforma del Titolo IV della Costituzione: luci, ombre e prospettive”. Aperto a tutti

Nel solco di una riflessione alta e rigorosa sul futuro dell’assetto costituzionale della Repubblica, il Museo Mandralisca di Cefalù ospiterà, martedì 16 dicembre 2025 alle ore 15.30, un convegno di particolare spessore scientifico e civile dal titolo “La riforma del Titolo IV della Costituzione: luci, ombre e prospettive”.

L’iniziativa si propone come un momento di approfondimento qualificato su una delle riforme più delicate del nostro ordinamento, incidendo direttamente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’architettura costituzionale della giurisdizione.



Un tema che interpella in modo diretto giuristi, magistrati, avvocati e studiosi del diritto costituzionale, ma che, per la sua evidente ricaduta sulla vita democratica del Paese, si rivolge con pari forza anche ai cittadini non addetti ai lavori, interessati a comprendere le trasformazioni in atto e le loro implicazioni sistemiche.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Prof. Vincenzo Garbo, Presidente della Fondazione Culturale Mandralisca, e dell’Avv. Giuseppe Muffoletto, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, a testimonianza del forte legame tra istituzioni culturali e mondo delle professioni giuridiche.

Il dibattito vedrà poi l’intervento dei prestigiosissimi relatori:

Dott.ssa Rachele Monfredi , giudice del Tribunale di Palermo;

Dott. Umberto Puiatti , sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese;

Avv. Vincenzo Lo Re , avvocato penalista del Foro di Palermo;

Avv. Vincenzo Pillitteri , Presidente della Camera Penale di Termini Imerese;

Avv. Elisa Demma , Presidente Nazionale del Movimento Forense;

, Presidente Nazionale del Movimento Forense; Avv. Carlo Morace, dell’Ufficio di coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense.

A moderare l’incontro sarà la Dott.ssa Elvira Terranova, giornalista.

L’evento, organizzato congiuntamente dal COA di Termini Imerese e dall’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Termini Imerese, si configura come un’occasione preziosa di confronto interdisciplinare, capace di coniugare rigore tecnico e apertura divulgativa. Non a caso, pur essendo riconosciuti 4 crediti formativi in materia di deontologia forense, l’invito è esteso a chiunque desideri partecipare a una discussione informata e consapevole su un passaggio cruciale della nostra storia costituzionale.

Un appuntamento, dunque, che parla al mondo del diritto ma anche alla coscienza civile, riaffermando il valore del dibattito pubblico come fondamento della democrazia costituzionale.