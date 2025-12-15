Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 di Cefalù: vittoria esterna di spessore e conferma d’alta classifica





La sesta giornata del Girone A di Serie D Femminile consegna un quadro tecnico nitido e, per gli addetti ai lavori, ricco di indicazioni: la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 firma una preziosa vittoria esterna a Bagheria (1–3) che ne certifica maturità competitiva, solidità nei momenti chiave e continuità di rendimento ai vertici della graduatoria.

US Volley Bagheria – Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 1–3

(16–25, 25–22, 15–25, 14–25)

Il match si apre con un primo set di chiaro controllo cefaludese: il 16–25 però sembra sconcentrare la squadra allenata da Marco Sabatino che, inspiegabilmente si spegne nel secondo set. . Bagheria reagisce nel secondo parziale, alzando ritmo e qualità in ricezione, trovando maggiore incisività in attacco (25–22). È però nel terzo e quarto set che emerge la cifra tecnica della Kepha: gestione lucida delle fasi “break”, riduzione degli errori non forzati e capacità di spegnere le rimonte avversarie con scelte di gioco ad alta percentuale (15–25, 14–25). Una vittoria netta nei numeri e convincente nella sostanza, che vale tre punti pesanti lontano da casa.

Ottimo l’arbitraggio di Mariateresa Tabo.

Il contesto di giornata

Risultati coerenti con le gerarchie di vertice:

Palermo Mondello Volley – Volley Palermo 3–0 (25–16, 25–21, 25–15), prova autoritaria della seconda forza del girone;

Hora Volley 2024 – Encierro New Efebo Volley 3–2 (21–25, 25–16, 18–25, 25–19, 15–12), successo al tie-break che conferma l’equilibrio della fascia centrale;

G.S. Pallavolo 2000 – AS Kunos Cinisi 0–3 (21–25, 20–25, 19–25), affermazione esterna senza sbavature;

Volley Sport Alcamo – AV Costruzioni Volley Primula 0–3 (19–25, 16–25, 14–25), capolista implacabile.

La classifica dopo 6 giornate

In vetta resta AV Costruzioni Volley Primula (17 punti, 6 vittorie su 6), seguita da Palermo Mondello Volley (15). Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 aggancia quota 15 punti con 5 vittorie e una sola sconfitta, terza per quoziente set (2,29) ma prima per punti realizzati tra le prime tre (547), dato che evidenzia un profilo offensivo di alto livello e una continuità di produzione rara nel girone.

Il campionato entra ora nella fase in cui la qualità delle scelte e la tenuta mentale fanno la differenza. La Kepha di Cefalù risponde presente, con una vittoria che pesa non solo per la classifica, ma per il messaggio tecnico lanciato al girone: la corsa ai piani alti è più che legittima.