Il nuovo Questore di Enna arriva da Cefalù: è Cono Incognito

La nomina è arrivata senza clamore, come spesso accade per i passaggi più significativi. Cono Incognito è il nuovo Questore di Enna. Un incarico di rilievo che segna una tappa importante di un percorso professionale costruito nel tempo, lontano dai riflettori e senza scorciatoie. Per Cefalù, città in cui Incognito è nato, non si tratta soltanto di una notizia istituzionale: è una storia che incrocia il territorio, le origini, e una responsabilità pubblica di primo piano in Sicilia.

Un incarico che arriva in una fase delicata

Enna viene spesso indicata come una delle province più tranquille d’Italia. È una definizione comoda, ma parziale. La sicurezza non è mai una fotografia immobile, e i numeri, da soli, non bastano a spiegare cosa accade davvero nei territori. Anche dove i dati appaiono rassicuranti esistono equilibri fragili, dinamiche sotterranee, forme di illegalità meno rumorose ma non meno presenti. È su questo terreno che si misura il lavoro quotidiano di una Questura. L’arrivo di Incognito si colloca in una fase che richiede continuità e attenzione, più che interventi eclatanti. Saper leggere ciò che non finisce nei titoli, ma che incide sulla vita delle comunità, è spesso la parte più difficile del lavoro. E anche la meno visibile.

Cefalù come punto di partenza

Il legame con Cefalù non è un semplice riferimento anagrafico, né un’etichetta da esibire. È piuttosto un punto di partenza. Crescere in una realtà dove il rapporto tra istituzioni e cittadini è diretto, a volte persino personale, contribuisce a formare una certa idea del servizio pubblico. Uno Stato che si incontra, non che si subisce. Questo tratto accompagna l’intera carriera di Incognito, sviluppatasi senza scorciatoie e senza accelerazioni improvvise. Incarichi progressivi, spesso complessi, affrontati lontano dall’esposizione mediatica. Un percorso lineare solo in apparenza, perché fatto di passaggi delicati e responsabilità crescenti.

La formazione giuridica e la scelta della Polizia di Stato

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università La Sapienza di Roma nel 1993, Incognito sceglie di entrare nella Polizia di Stato. Una scelta che tiene insieme competenze giuridiche e operatività quotidiana. Carta e strada, in qualche modo. Non era una decisione scontata, soprattutto in quel contesto storico. I primi incarichi lo mettono subito a confronto con realtà urbane articolate, dove il lavoro di polizia non si esaurisce nell’applicazione delle norme. Serve ascolto, serve conoscenza dei luoghi, serve capire le persone prima ancora delle procedure. È lì che si forma un approccio che resterà costante.

Palermo e Termini Imerese, gli anni che formano il metodo

L’esperienza alla Questura di Palermo rappresenta un passaggio decisivo. Operare in una città complessa significa misurarsi ogni giorno con una storia lunga, stratificata, difficile. Nei commissariati cittadini Incognito costruisce un metodo basato sulla presenza e sulla conoscenza diretta del territorio, senza scorciatoie. Molti degli elementi che oggi tornano utili a Enna nascono proprio in quegli anni, anche se allora non era affatto evidente. La successiva direzione del Commissariato di Termini Imerese amplia ulteriormente le responsabilità: organizzazione dei servizi, gestione delle risorse, rapporto con le istituzioni. È qui che la dimensione operativa si intreccia stabilmente con quella gestionale.

L’esperienza straordinaria a Caccamo

Nel 2000 arriva un incarico particolarmente delicato: la guida straordinaria del Comune di Caccamo, sciolto per infiltrazioni criminali. Un ruolo che va oltre i confini tradizionali dell’attività di polizia e impone un confronto diretto con l’amministrazione pubblica. In quel contesto la sfida non è soltanto garantire l’ordine. È ricostruire fiducia, ristabilire regole, rimettere in moto meccanismi istituzionali compromessi. Un lavoro lento, spesso invisibile, fatto di decisioni quotidiane che non finiscono sui giornali, ma che restano.

Gli anni più duri dell’attività investigativa

Nei primi anni del 2000 Incognito entra nella Squadra Mobile di Palermo, uno dei reparti più impegnativi della Polizia di Stato. È una fase segnata da pressione costante e da un lavoro che raramente cerca riconoscimenti immediati. I risultati, quando arrivano, arrivano dopo. Le attività investigative di quegli anni contribuiscono in modo significativo al contrasto delle organizzazioni criminali più strutturate. È un periodo che rafforza un approccio basato sull’analisi, sulla pazienza e sulla capacità di lavorare in squadra. Elementi necessari allora, e destinati a tornare utili anche dopo, in forme diverse.

Dalla strada ai servizi centrali

Conclusa la fase più strettamente operativa, il percorso professionale di Incognito si sposta a livello nazionale, nei servizi centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Qui il lavoro cambia ritmo. Meno esposizione, più coordinamento. Meno interventi diretti, maggiore responsabilità nella gestione delle informazioni. È un passaggio che amplia lo sguardo e permette di leggere le dinamiche locali all’interno di scenari più ampi, spesso complessi, quasi mai lineari. Un’esperienza che pesa, anche se non si vede.

Negli anni successivi, anche attraverso incarichi come quello di vice responsabile in una Questura complessa come Trapani, Incognito consolida un profilo dirigenziale completo. Operatività e pianificazione, gestione del personale e definizione delle priorità diventano parti di un unico lavoro, senza separazioni nette. È una fase di sintesi, in cui l’esperienza accumulata viene messa a servizio dell’organizzazione nel suo insieme. Senza enfasi. Senza bisogno di sottolineature.

La nomina a Questore di Enna rappresenta una prosecuzione naturale di questo percorso. Guidare una Questura significa tenere insieme prevenzione, controllo del territorio, attività investigativa e rapporto costante con le istituzioni locali. Enna richiede un approccio misurato, capace di intervenire senza creare fratture, lavorando in sinergia con magistratura, amministrazioni e comunità. Un lavoro che si vede poco, ma che pesa molto, giorno dopo giorno.

Un valore che parla anche a Cefalù

Per Cefalù, vedere un proprio concittadino assumere un incarico di tale responsabilità va oltre l’orgoglio locale. È la dimostrazione che percorsi costruiti con coerenza e rigore possono portare a ruoli di primo piano senza perdere il senso del servizio. Una storia professionale fatta di competenze e responsabilità. E che, anche da lontano, continua a dire qualcosa alla città da cui tutto è cominciato.