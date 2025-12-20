Meteo Cefalù oggi 20 dicembre: nuvole sparse, clima mite e mare poco mosso

A Cefalù la giornata di oggi, sabato 20 dicembre, sarà caratterizzata da un clima mite e da una nuvolosità variabile, senza fenomeni di rilievo. Le temperature si manterranno comprese tra i 14 e i 17 gradi, con venti deboli e mare poco mosso. Una situazione stabile che accompagnerà la città per gran parte della giornata e che proseguirà anche nelle prossime ore.

La situazione meteo oggi a Cefalù

Nel dettaglio, la mattinata si apre con cielo molto nuvoloso e locali precipitazioni deboli nelle prime ore, in rapido esaurimento. Dalla tarda mattinata e per il resto della giornata sono previste nubi sparse, alternate a brevi schiarite. La temperatura massima sarà raggiunta intorno alle ore 15, con valori prossimi ai 17°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C nelle ore serali.

I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali e orientali, con intensità intorno ai 3–5 km/h. L’intensità solare resterà bassa, con un indice UV contenuto, tipico del periodo invernale.

Condizioni del mare e visibilità

Il mare a Cefalù si presenta poco mosso per l’intera giornata, con temperatura dell’acqua superficiale di circa 16,7°C. Le condizioni risultano complessivamente buone anche sotto il profilo della visibilità, che rimane elevata per gran parte della giornata, rendendo agevoli eventuali attività lungo la costa.

La qualità dell’aria è segnalata come buona.

Tendenza per domani e i prossimi giorni

Per la giornata di domani, domenica 21 dicembre, è previsto un quadro meteo simile, con temperature comprese tra i 13 e i 16 gradi e nuvolosità variabile. Nei giorni successivi il clima resterà generalmente stabile, con un lieve calo termico a partire da martedì e valori più freschi nelle ore serali e notturne.

Non sono al momento segnalate allerte meteo per il territorio di Cefalù.

☀️ Dati utili