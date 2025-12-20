Alla Fondazione Mandralisca di Cefalù l’inclusione è un capolavoro… anche a Natale

La Fondazione Mandralisca, in sinergia con il Centro Diurno di salute mentale dell’ASP 7 di Palermo, responsabile Dott.ssa Santina Costa e in collaborazione con il Maestro d’arte Antonio Cirincione, ha realizzato un presepe, curato dai ragazzi del centro, che si pone come una riflessione sull’arte, la pittura sacra e non solo. Tutte le figure che compongono il presepe sono state tratte da immagini di opere d’arte più o meno famose, in maniera tale da invitare i visitatori in un viaggio alla scoperta di immagini emblematiche della storia dell’arte.

L’iniziativa dal titolo “ L’inclusione è un capolavoro…anche a Natale” è visitabile presso la Sala Antonello da Messina del Museo Mandralisca.

Visite gratuite, negli orari di apertura del museo, nei giorni: 25 dicembre2025, 1 e 6 gennaio 2026.

Prenotazioni obbligatoria per i gruppi superiori a 10 persone. L’accessibilità è garantita anche a coloro che hanno difficoltà di deambulazione.

L’ingresso al museo é gratuito tutto

l’anno per i titolari della carta europea di disabilità, per i residenti nel comune di Cefalù e per scolaresche degli istituti scolastici con sede a Cefalù. Ulteriori informazioni su

www. fondazionemandralisca.it



