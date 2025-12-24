Messaggio di Auguri ai Cittadini del Parco delle Madonie Unesco Global Geopark dal presidente Giuseppe Ferrarello

A nome dell’Ente che rappresento,

Il mio primo augurio, all’inizio di questo mandato che mi vede alla guida dell’Ente Parco delle Madonie, è rivolto a tutte voi cittadine e cittadini delle nostre amatissime Madonie, e a quanti questo straordinario territorio lo vivono e custodiscono con amore e passione.

Il Natale, tempo di speranza e di rinnovata fiducia, è un tempo privilegiato che invita a riscoprire il valore vero dei legami, il senso di comunità e di responsabilità condivisa verso un patrimonio naturale, culturale e umano che il mondo intero ci riconosce.

In questo tempo forte del Natale, desidero rivolgere un cordiale e sentito Augurio a tutte le realtà istituzionali, civili, religiose, sociali, culturali ed educative del nostro territorio. Il mio Augurio a quanti operano nei diversi ambiti del servizio pubblico, dell’associazionismo, del volontariato e a tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono al bene comune del nostro territorio.

A nome dell’Ente Parco delle Madonie, rivolgo a tutti voi l’Augurio di un Natale sereno e di un anno nuovo ricco di salute e pace.

Infine i miei più cordiali e sentiti Auguri a chi, per vari motivi, per queste festività sarà lontano dalle nostre comunità.

Buon Natale a Tutti

“Che il nuovo anno apra porte di opportunità e di gioia”

Con viva cordialità

Giuseppe Ferrarello

Presidente

Ente Parco delle Madonie

Geopark UNESCO