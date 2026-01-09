Polisportiva Lascari Cefalù tra vertice e futuro: il presente chiama Galati e il domani risponde Costa Gaia

Mentre la capolista Polisportiva Lascari-Cefalù si appresta ad affrontare una delle gare più insidiose della stagione, l’incrocio casalingo con il Città di Galati, penultimo in classifica con soli 10 punti, l’ambiente biancorosso vive giorni di particolare fermento non soltanto per il rendimento della prima squadra, ma anche, e forse soprattutto, per i segnali luminosi che arrivano dal settore giovanile.

La 17ª giornata del campionato di Promozione – Girone B, in programma tra il 10 e l’11 gennaio 2026, propone infatti un calendario denso di sfide equilibrate, ma l’attenzione degli addetti ai lavori è rivolta al match delle ore 15:00 di domenica 11 gennaio, quando il Lascari-Cefalù cercherà di confermare la propria leadership contro un Galati affamato di punti e desideroso di sovvertire i pronostici. Classica partita “trappola”, da affrontare con maturità e concentrazione, perché nel calcio dilettantistico il divario di classifica raramente racconta tutta la verità del campo.

Parallelamente, però, la società può complimentarsi con la Academy per quanto emerso dalle fasi finali del Torneo Costa Gaia, vetrina di assoluto prestigio per il calcio giovanile siciliano. Le formazioni Primi Calci e Pulcini della Academy, infatti, hanno saputo distinguersi in un contesto di altissimo livello, confrontandosi senza timori reverenziali con società storiche e strutturate come Adelkam Alcamo, Marsala, Trapani e Palermo.

Particolarmente significativa la prestazione dei Primi Calci, capaci di chiudere il torneo tra le prime sei squadre assolute, schierando in larga parte atleti classe 2018, dunque sotto età rispetto alla categoria. Un dato che va ben oltre il semplice risultato e che testimonia la qualità del lavoro svolto sul piano tecnico e formativo. Ottimo anche il percorso dei Pulcini, che riescono a collocarsi tra le migliori nove squadre dell’intera manifestazione, confermando solidità, organizzazione e crescita costante.

Il progetto academy, guidato con competenza e visione dai mister Glorioso e Fiduccia D., si è presentato al Costa Gaia con 22 atleti, mostrando identità, metodo e una proposta calcistica riconoscibile. In un’epoca in cui i risultati giovanili vengono spesso letti solo in chiave numerica, l’Academy manda invece un messaggio chiaro: il futuro si costruisce con pazienza, coraggio e qualità educativa, prima ancora che tattica.

Così, mentre la prima squadra prepara una domenica decisiva per consolidare il primato nel Girone B, il vivaio della Academy, osservato alla prima squadra, racconta una storia altrettanto importante: quella di una società che sa guardare lontano, investendo nei giovani e trovando nel campo la più autentica cartina di tornasole del proprio lavoro.

