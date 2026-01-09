Serie D Femminile di Volley: la Primula di Monreale a Cefalù per consolidare il primato

La capolista AV Costruzioni Volley Primula si prepara alla trasferta più insidiosa del turno, sul parquet di Cefalù, dove affronterà la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0, terza forza del campionato. Con un percorso netto fatto di sette vittorie in altrettante gare (20 punti), la formazione di Monreale punta ad allungare ulteriormente in vetta, consolidando un primato costruito su solidità tecnica e continuità di rendimento. La direzione di gara è affidata a Domenico Carini.

La Kepha, a quota 16 punti, arriva all’appuntamento con qualche apprensione di formazione: gli infortuni costringono lo staff a soluzioni obbligate, ma il fattore campo e l’urgenza di restare agganciata al vertice rendono la sfida tutt’altro che scontata.

Il programma e le chiavi delle partite

Hora Volley 2024 – Volley Palermo

Sfida di centro classifica tra due squadre separate da tre punti. L’Hora (8 punti) cerca continuità per risalire posizioni, mentre Volley Palermo (11) vuole confermare il quinto posto e restare in scia del gruppo che precede.

G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. – Palermo Mondello Volley

Sulla carta una gara dal pronostico chiaro: Mondello (18 punti) insegue la capolista e non può permettersi passi falsi contro l’ultima della graduatoria, ancora ferma a 2 punti. Attenzione però all’approccio mentale.

ASD Volley Sport Alcamo – Encierro New Efebo Volley

Alcamo (4 punti) è chiamata a una prova d’orgoglio per muovere la classifica. L’Encierro Efebo (9) ha invece l’occasione di rafforzare la propria posizione di metà classifica e avvicinarsi alla zona alta.

US Volley Bagheria – AS Kunos Cinisi

Trasferta delicata per la Kunos Cinisi (13 punti), quarta forza del torneo, sul campo di un Bagheria in difficoltà ma bisognoso di punti. La diversa classifica non deve ingannare: gara da affrontare con attenzione.

Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 – AV Costruzioni Volley Primula

È il big match di giornata. La Primula vuole allungare in vetta, la Kepha difendere il terzo posto e riaprire la corsa al primato. Le condizioni fisiche delle padrone di casa e la capacità delle ospiti di imporre il proprio ritmo saranno decisive.

Probabile formazione Kepha, Sicilia in Vacanza Kepha2.0: 3 Barranco, 4 Tosi C., 5 Collerà, 7 Di Cristina, 10 Gallo (Cap.), 11 Musotto (L2), 12 Tosi E., 14 Gerone, 15 Guercio (L1), 16 Provenza, 23 Cirrito, 25 Gatta, 29 Rinarelli. All. Marco sabatino, 2All. Salvatore Provenza.

Si spera nel recupero di Gugliuzza, Tirabasso e Bianca.

Un turno che può pesare molto sugli equilibri del Girone A, soprattutto nelle posizioni di vertice, dove ogni set inizia a valere doppio.