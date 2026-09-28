Geraci Siculo chiude i festeggiamenti per i santi Bartolomeo e Giacomo con il vescovo di Ragusa

Si sono chiusi con una presenza speciale i festeggiamenti di Geraci Siculo in onore dei santi apostoli Bartolomeo, patrono del paese, e Giacomo, protettore. Nella domenica dedicata al Ringraziamento, a guidare la preghiera della comunità madonita è stato il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, originario della vicina Resuttano.

Per Geraci Siculo si è trattato di un appuntamento dal forte valore simbolico. Il vescovo ha condiviso con i fedeli l’intero pomeriggio di festa, presiedendo la celebrazione eucaristica delle 17,30 e prendendo poi parte alla processione che ha riaccompagnato le sacre immagini di San Giacomo e di San Bartolo nelle rispettive chiese. È il momento che tradizionalmente segna la conclusione dei festeggiamenti, quando i due santi tornano nei loro luoghi di culto dopo i giorni di celebrazioni.

La presenza di monsignor La Placa ha avuto anche il sapore di un ritorno sul territorio. Nato a Resuttano, piccolo centro a pochi chilometri dalle Madonie, il vescovo di Ragusa è rimasto legato alle comunità dell’entroterra siciliano, e la sua partecipazione alla festa di Geraci è stata accolta con gratitudine e affetto dai fedeli.

Il ringraziamento della comunità

Al termine della giornata, la comunità parrocchiale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte agli appuntamenti religiosi e, in modo particolare, il vescovo. Questo il messaggio diffuso:

“Cari fratelli e sorelle, al termine di questa Domenica, dedicata al Ringraziamento ai Santi e Gloriosi Apostoli Bartolomeo, Patrono, e Giacomo, Protettore, ringraziamo davvero il Signore per quanto ci ha dato di condividere insieme. Un Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato ai vari appuntamenti spirituali con gioia ed entusiasmo. E un grazie del tutto particolare quest’oggi lo diciamo al Vescovo di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa, originario di Resuttano, per averci onorato della Sua presenza e per aver condiviso con noi un bel pomeriggio di preghiera con la celebrazione Eucaristica alle ore 17,30 e con la partecipazione alla processione per il riaccompagnamento delle Sacre Immagini di San Giacomo e di San Bartolo nelle loro rispettive Chiese. Grazie a tutti e ciascuno personalmente. Che Dio ci ricolmi delle Sue Grazie e delle Sue Benedizioni.”

Con la domenica del Ringraziamento si chiude così uno dei momenti più sentiti dell’anno per Geraci Siculo, un’occasione in cui fede, tradizione e senso di comunità si ritrovano insieme per le strade del borgo madonita.