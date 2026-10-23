Formula 1, Antonelli vede il Mondiale: ad Austin il primo match point. Gli appuntamenti in tv

Il pilota bolognese della Mercedes guida la classifica con 102 punti di vantaggio su George Russell. Per diventare campione del mondo già negli Stati Uniti dovrà vincere il Gran Premio e attendere risultati favorevoli dai rivali.

Il Mondiale di Formula 1 approda in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesima prova della stagione, in programma domenica 25 ottobre sul Circuit of the Americas di Austin. L’attenzione è rivolta soprattutto ad Andrea Kimi Antonelli, protagonista di un campionato straordinario e ormai vicino a un traguardo che potrebbe consegnargli un posto nella storia della Formula 1: diventare il più giovane campione del mondo di sempre e riportare un italiano sul tetto della categoria regina dopo oltre settant’anni.

Dopo il Gran Premio di Singapore, il ventenne della Mercedes guida la classifica con 340 punti, seguito dal compagno di squadra George Russell a quota 238 e da Lewis Hamilton, terzo con 229 punti. Antonelli dispone dunque di 102 lunghezze di vantaggio sul primo inseguitore e di 150 punti ancora in palio nelle sei gare che restano al termine della stagione. <Cite refs={[“turn357191search3″,”turn357191news24”]}/>

Le combinazioni per il titolo. Il primo match point è già ad Austin, ma per festeggiare domenica servirà una combinazione precisa di risultati. Antonelli dovrà vincere il Gran Premio, Russell dovrà concludere non oltre il nono posto e Hamilton dovrà classificarsi quinto o più indietro. In queste condizioni, l’italiano diventerebbe matematicamente irraggiungibile: anche un’eventuale parità finale con Russell sarebbe risolta a suo favore grazie al maggior numero di vittorie conquistate durante la stagione.

Si tratta di uno scenario possibile, ma tutt’altro che scontato. Se il titolo non dovesse arrivare in Texas, Antonelli avrebbe comunque altre cinque gare per amministrare il proprio vantaggio e completare un percorso che, finora, lo ha visto imporsi tra i grandi protagonisti della Formula 1.

Il programma di Austin, in orario italiano. Venerdì 23 ottobre le prove libere sono in programma alle 18.30 e alle 22. Sabato 24 ottobre terza sessione di prove libere alle 18.30 e qualifiche alle 22. Domenica 25 ottobre il semaforo del Gran Premio si spegnerà alle 21, per una gara di 56 giri e 308,405 chilometri. <Cite refs={[“turn357191search0″,”turn357191search2”]}/>

Per Antonelli, Austin rappresenta molto più di una semplice tappa del calendario: è la prima occasione per trasformare una stagione da protagonista in un’impresa storica. La matematica gli offre già una possibilità; la pista dirà se sarà il momento di scrivere una nuova pagina dello sport italiano.