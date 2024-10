Lometti trionfa alla VI Maratonina Perla del Tirreno di Cefalù

Si è conclusa con un successo strepitoso la VI edizione della Maratonina Perla del Tirreno. A dominare la scena è stato l’italiano Lometti Matteo dell’A.S.D. Brancaleone Asti, che ha tagliato il traguardo in 1h15:28, dimostrando una forma fisica straordinaria. Ha corso con una media di 3′ 28″ a Km.

Prima tra le donne 27 333 CAMPORESI CHIARA, A.S.D. DINAMO RUNNING 1

SF35 in 1h:28:08 +h:12:40 e ventisettesima assoluta.

Il podio è stato completato da Skregel id Haakon (Norvegia) e Foti Sebastiano (Italia), rispettivamente secondo e terzo classificato. A seguire, si sono distinti Seminati Steven, Paladino Pietro e Greco Salvatore, tutti atleti italiani che hanno offerto una gara entusiasmante.

La manifestazione, che si è svolta a Cefalù, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni, confermandosi un appuntamento fisso per gli appassionati di running. Il percorso, caratterizzato da suggestivi scorci paesaggistici, ha messo alla prova la resistenza e la determinazione dei partecipanti.

La classifica ha evidenziato l’ottima performance degli atleti nella categoria SM35, con Lometti Matteo che ha nettamente dominato. Anche le altre categorie hanno regalato emozioni, con atleti di ogni età che si sono sfidati per raggiungere il traguardo.

L’organizzazione della VI Maratonina Perla del Tirreno è stata impeccabile, grazie all’impegno dei volontari della Protezione Civile e delle istituzioni locali. La manifestazione si è confermata un evento di grande richiamo, capace di unire sport, turismo e promozione del territorio.

Classifica assoluta primi 10

1 3 LOMETTI MATTEO ita, A.S.D. BRANCALEONE ASTI 1

SM35 1 1h:15:28 +h:00:00

2 398 SKREGELID HAAKON nor, FROGNER IL 1

PM 2 1h:18:11 +h:02:44

3 4 FOTI SEBASTIANO ita, ASD CATANIA RUNNING CLUB 1

SM40 3 1h:18:31 +h:03:03

4 16 SEMINATI STEVEN ita, ATL. U.S. NERVIANESE 1919 2

SM40 4 1h:19:06 +h:03:38

5 9 PALADINO PIETRO ita, A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA 1

SM50 5 1h:19:17 +h:03:49

6 10 GRECO SALVATORE ita, A.S.D. POL. ATLETICA VITTORIA 2

SM35 6 1h:19:52 +h:04:25 D

7 2 SCORDO SIMONE ita, A.S. DIL. TALIN CLUB NICOSIA 3

SM35 7 1h:21:59 +h:06:32

8 20 SALVIA CLAUDIO ita, A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 1

SM45 8 1h:22:23 +h:06:55

9 6 BOURDON QUENTIN JEAN ALEXAND fra, ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM PA 1

SM 9 1h:23:11 +h:07:43

10 23 POZZECCO VIRGILIO ita, ASD SICILIA RUNNING TEAM 2

SM45 10 1h:23:18 +h:07:50

Presto alcuni album fotografici della manifestazione. Bravissimi Tutti.

Quest’anno gli organizzatori hanno previsto anche la 10.500 metri, per richiamare lo storico Giro podistico SS. Salvatore che si correva tra le vie del centro storico nel cuore dell’estate. Questa distanza (due i giri del percorso della mezza) sono stati il cefaludese Renato Imbraguglio (Murialdo Cefalù) in 41’47 e Francesca Gervasi (Conca d’Oro Sicilia) in 54’26.

Commenta il sito specializzato Sicilia running, “Ottima l’organizzazione della Murialdo che si è avvalsa della collaborazione dei propri effettivi, della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile. Premiazioni finali con prodotti tipici del territorio, alla presenza tra gli altri, del primo cittadino di Cefalù Daniele Tumminello. Tra i premiati anche Vito Massimo Catania che ha spinto la carrozzina di Giusi La Loggia affetta da atassia, per tutti i 21.097 km del percorso, Maria Grazia Biello e Somne Scordo che hanno indossato la maglia Oro.

Anche quest’anno la manifestazione ha toccato le corde del sociale, grazie alla presenza di uno stand dell’ASLTI, l’ Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili, che ha raccolto fondi e sensibilizzato l’opinione pubblica sulla malattia. Prossimo appuntamento con il Grand Prix Sicilia di mezze maratone, domenica 27 ottobre a Riposto con la XI Maratonina Blu Jonio”.

CLASSIFICA 10.55 KM (UOMINI)

Renato Imbraguglio (Murialdo Cefalù) 41’47

Vincenzo Agnello (Atletica Città di Mistretta) 42’29

Giuseppe Scellato (Talin Club Nicosia) 45’06

CLASSIFICA 10.55 KM (DONNE)

Francesca Gervasi (Conca d’Oro Sicilia) 54’26

Maria Viscuso (Pol. Atletica Bagheria) 56.21

Tiziana Oddo (Amatori S. Agata Anspi) 57’30