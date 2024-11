All’ Athletic C. Palermo il big match in casa della Stefanese. Sconfitta per l’Aurora Rossa

All’ Athletic Club Palermo il big match del Palaceramica di Santo Stefano di Camastra nella seconda Giornata di Campionato Regionale Femminile Siciliano di calcio a 5 del Girone A.

Vincono meritatamente le nerorosa di coach Salvo Lo Piccolo che in un campo difficile contro una formazione organizzata quale la Stefanese Calcio riescono a giocare una gara di spessore e personalita’ concludendo con il risultato di 5-1 e mantenendo la vetta della Classifica a quota 6 punti in due gare.

PRIMO TEMPO

Partenza sprint delle palermitane che gia’ al terzo si portano in vantaggio grazie a una percussione di Alessia Bevilacqua che nell’azione colpisce il palo e con la palla che ritorna in campo dove giunge Giulia Corsetti che devia in rete. Match in cui la squadra di casa tenta di reagire e al primo errore ospite e’ Alessandra Glorioso a sfruttare l’occasione e a pareggiare con il suo diagonale al dodicesimo. Gara che a questo punto si fa interessante ma le ragazze di Lo Piccolo non si scompongono e riescono dapprima al diciannovesimo a riportarsi in vantaggio con un tiro forte e angolato di Manuela Marrone che conclude una insistita azione personale e tre minuti piu’ tardi su una bella azione di futsal, un filtrante invitante in profondita’ viene sfruttato alla perfezione da Martina Mancuso che avanza e piazza sul palo ad incrociare la rete del 3-1 con cui si va al riposo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa si assiste a una ottima gestione del match da parte della squadra palermitana che riesce ad evitare particolari rischi, giocando in maniera perfetta contro le ragazze di Abbate. Ottima la prestazione di Corsetti, La Mattina e Ciriminna.

Valeria Cagnina deve destreggiarsi in un paio di interventi di ordinaria amministrazione, sara’ rilevata da La Barbera nella seconda parte della ripresa, mentre le nerorosa colpiscono con la zampata di Gaia Oliveri (poco dopo l’ undicesimo minuto) al termine di una azione ben manovrata. La squadra di casa tenta di reagire ma trova il roster nerorosa ben quadrato che difficilmente ha concesso occasioni da rete e a cinque minuti dal termine Alessia Bevilacqua suggella una prestazione perfetta con il quinto gol che chiude un match corretto da entrambe le parti e ben diretto dal bravo fischietto palermitano Alessia Castello.

Il Tabellino della gara

Stefanese Calcio – Athletic C. Palermo = 1-5 (pt 1-3)

Le formazioni in campo:

Stefanese Calcio: I. Bertola, P. Arenas, C. Cucuzza, S. Famularo, A. Ferrigno, A. Glorioso, G. Glorioso, V. Grillo, B. Magistro, G. Pinto, C. Pruiti, A. Scolaro. ALL. Alberto Abbate

Athletic C. Palermo: I. La Barbera, V. Cagnina, A. Bevilacqua, G. Oliveri, L. Ciriminna, V. Santostefano, M. Todaro, M. Mancuso, G. Corsetti, E. Marrone, B. La Mattina, A. Raso. ALL. Salvo Lo Piccolo

Arbitro: Alessia Castello di Palermo

Marcatori: 3 pt G. Corsetti(AP), 12 pt A. Glorioso(S), 18 pt M. Marrone(AP),22 pt M. Mancuso(AP); 11,30 st G. Oliveri(AP), 25 st A. Bevilacqua(AP).

Risultati 2 Giornata:

Palermo C5-Virtus F. Marsala=14-0,

Mistral Palermo-Nike Aurora Rossa =10-2 ,

Castellammare Calcio-90011 Bagheria =1-5,

Stefanese Calcio-Athletic C. Palermo = 1-5.

Ha riposato Libertas Trapani

Classifica 2 Giornata: Palermo C5, Athletic C. Palermo: Punti 6, Mistral Palermo, Libertas Trapani, Stefanese Calcio, 90011 Bagheria: Punti 3, Castellammare C, Virtus Marsala, Nike A. Rossa: Punti 0



Foto e testo di Andrea Dieli