Istituzione divieti nel Lungomare Giuseppe Giardina di Cefalù

Visto l’Atto di indirizzo con il quale l’Assessore alla viabilità, al fine di assicurare una migliore fruibilità del primo tratto del Lungomare Giuseppe Giardina con la pedonalizzazione dello stesso, fornisce direttiva affinché si provveda a istituire, a decorrere dal 04 novembre e fino al 30 novembre 2024, il divieto di circolazione e di sosta per tutti i veicoli nel tratto iniziale del Lungomare Giuseppe Giardina compreso tra la confluenza con Piazza Cristoforo Colombo e l’intersezione con via Archimede;

Visto l’articolo 7 del Codice della Strada;

A parziale modifica e integrazione delle ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta

dei veicoli nel centro abitato

Dispone

Dal 04 novembre 2024 alle ore 24.00 del 30 novembre 2024

NEL LUNGOMARE G. GIARDINA

è istituito divieto di sosta permanente, ambo i lati, per tutti i veicoli nel tratto

compreso tra la confluenza con Piazza C. Colombo e l’intersezione con la via

Archimede;

è istituito divieto di circolazione permanente nel tratto compreso tra la confluenza con

Piazza C. Colombo e l’intersezione con il Cortile U;

è istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con il

Cortile U e la confluenza con la via Archimede esclusivamente per i residenti in loco.

Il Settore Manutenzione del Comune di Cefalù è incaricato della collocazione della

segnaletica in conformità al superiore disposto.



Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme del Codice della

Strada.