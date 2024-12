Diocesi di Cefalù: un taccuino per il pellegrino. Da scaricare on line

Diocesie di Cefalù: Un Giubileo 2025 tra Fede e Speranza

Benvenuti, Pellegrini!

La Diocesi di Cefalù accoglie i pellegrini con il Taccuino del Pellegrino, una guida preziosa pensata per accompagnare il cammino durante il Giubileo 2025. Questo opuscolo non è solo uno strumento pratico, ma un compagno di viaggio che offre momenti di riflessione, preghiera e approfondimento spirituale.

SCARICA QUI IL TACCUINO DEL PELLEGRINO



ALCUNE DATE E NOTE

Un viaggio di fede e comunità

Il Giubileo 2025 è un’occasione straordinaria per riscoprire la fede e vivere momenti intensi di condivisione. La guida invita a percorrere itinerari che collegano luoghi sacri, simboli di devozione e tradizioni spirituali, accompagnando i pellegrini in un viaggio che unisce anima e corpo.

Gli appuntamenti giubilari nella Basilica Cattedrale di Cefalù

Ogni giorno, alle ore 12.00, la Basilica ospiterà la preghiera mariana dell’Angelus Domini, seguita, alle ore 17.30, dalla Preghiera per il Giubileo. I venerdì di Quaresima saranno dedicati al Rosario, Vespri della Santa Croce e momenti di predicazione sul sacramento della Riconciliazione.

Musica e riflessione: “Dies Domini, Dies Spei”

Un ciclo di appuntamenti, ogni terza domenica del mese, esplorerà il tema della speranza attraverso musica e meditazioni spirituali. Tra gli eventi più attesi, le contemplazioni organistiche del maestro Diego Cannizzaro e le conferenze su tematiche legate alla speranza cristiana a cura di don Francesco Lo Bianco e altri esperti.

Pellegrinaggi verso luoghi di grazia

Tra i pellegrinaggi più significativi:

2 maggio 2025 : Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale, con celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Giuseppe.

: Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale, con celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Giuseppe. 4 agosto 2025: Pellegrinaggio delle parrocchie di Cefalù alla Chiesa Cattedrale con celebrazione solenne.

Il Santuario di Gibilmanna: appuntamenti imperdibili

Il Santuario Maria Santissima di Gibilmanna ospiterà giornate dedicate alle famiglie, ai giovani, ai poveri e agli automobilisti, con momenti di preghiera e celebrazioni eucaristiche. Tra i momenti clou, la Giornata delle Famiglie il 6 luglio e la celebrazione del 7 settembre presieduta dal Vescovo.

Il Santuario dello Spirito Santo a Gangi

Dal Battesimo del Signore, il 12 gennaio, al ringraziamento finale del Giubileo il 14 dicembre, il Santuario ospiterà lodi mattutine, meditazioni, adorazioni eucaristiche e celebrazioni penitenziali, con appuntamenti dedicati ai fedeli di diverse comunità.

Il Monastero Santa Maria degli Angeli a Castelbuono

Tra gli eventi principali, la Veglia di Pentecoste interparrocchiale del 7 giugno e i giorni di preparazione alla festa di Santa Chiara ad agosto. Momenti di riflessione includeranno la lectio divina e celebrazioni dedicate alla vocazione e alla devozione mariana.

Montemaggiore Belsito: fede e tradizione

Ogni sabato, il Santissimo Crocifisso sarà meta di pellegrinaggi per famiglie e ragazzi, con celebrazioni eucaristiche e momenti di preghiera penitenziale durante la Quaresima. Momenti di grande intensità saranno gli esercizi spirituali e le processioni pasquali.

Celebrazioni speciali e Giubilei tematici

Il programma del Giubileo prevede appuntamenti per volontari, sanitari e altre categorie, con pellegrinaggi a Roma, Assisi e altri luoghi di culto. Eventi come il Giubileo del Volontariato (7-9 marzo 2025) e il Giubileo dei Sanitari (3-6 aprile 2025) uniscono fede e servizio in una dimensione comunitaria.

Conclusione di un anno di grazia

Il Giubileo 2025 si concluderà con un ringraziamento solenne il 14 dicembre presso la Basilica Cattedrale. Un anno di preghiera, riconciliazione e speranza che rafforzerà i legami di fede tra le comunità della Diocesi di Cefalù e oltre.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i referenti indicati nel programma.