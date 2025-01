Calcio Eccellenza Sicilia: il girone A scalda i motori per il 5 gennaio

Eccellenza Sicilia: il girone A scalda i motori per il 5 gennaio

La giornata di Calcio Eccellenza Sicilia – Girone A si preannuncia emozionante, con tutte le partite in programma domenica 5 gennaio. Riflettori puntati su Lascari-Cefalù, che cercherà un difficile riscatto contro il Partinicaudace, e sull’Athletic Club Palermo, inarrestabile capolista. Vediamo nel dettaglio i match e le implicazioni di classifica.

San Vito Lo Capo vs. San Giorgio Piana: sfida per la continuità

Alle 14:30, il Città di San Vito Lo Capo (16 punti) ospita il San Giorgio Piana (24 punti). Gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione nella zona playoff, mentre i padroni di casa vogliono allontanarsi dalla bassa classifica.

Folgore Castelvetrano vs. Athletic Club Palermo: David contro Golia

Sempre alle 14:30, la Folgore Castelvetrano (18 punti) affronta la corazzata Athletic Club Palermo (37 punti). La capolista, imbattuta, parte con i favori del pronostico, ma la Folgore potrebbe approfittare del supporto casalingo per strappare punti insperati.

Marsala 1912 vs. Castellammare Calcio 94: obiettivo riscatto

Il Marsala (22 punti) ospita il Castellammare (20 punti) in uno scontro diretto di metà classifica. Entrambe cercano punti preziosi per rilanciarsi nella corsa playoff.

Partinicaudace vs. Lascari-Cefalù: ultima chiamata per la salvezza

Il Lascari-Cefalù (5 punti), fanalino di coda, scende in campo contro il Partinicaudace (16 punti). Con soli 5 punti raccolti in 15 giornate, la squadra ospite è costretta a cercare una vittoria per alimentare le speranze di salvezza. Il Partinicaudace, però, non farà sconti per allontanarsi dalla zona calda.

Unitas Sciacca vs. Don Carlo Lauri Misilmeri: duello da alta classifica

Match di cartello alle 14:30 tra l’Unitas Sciacca (29 punti) e il Don Carlo Lauri Misilmeri (26 punti). Entrambe sono in corsa per i playoff e pronte a dare spettacolo in una sfida che potrebbe ridisegnare le gerarchie.

Città di Gela vs. Casteldaccia: testa-coda per i punti che contano

Alle 14:45, il Città di Gela (33 punti) cerca di confermarsi seconda forza del campionato contro un Casteldaccia (16 punti) in difficoltà. I padroni di casa vogliono approfittare del turno favorevole per accorciare sulla capolista.

Oratorio S. Ciro e Giorgio vs. Parmonval: lotta per la metà classifica

Alle 15:00, l’Oratorio S. Ciro e Giorgio (16 punti) e il Parmonval (19 punti) si sfidano in un match dal peso specifico importante. Entrambe puntano a trovare maggiore continuità per risalire posizioni.

Supergiovane Castelbuono vs. Accademia Trapani: scontro salvezza

Alle 15:00, il Supergiovane Castelbuono (14 punti) riceve l’Accademia Trapani (17 punti). I padroni di casa, penultimi in classifica, cercheranno di sfruttare il fattore campo per accorciare le distanze dalla zona salvezza.

Riflettori sul girone A: occhi puntati su Lascari-Cefalù

La partita del Lascari-Cefalù contro il Partinicaudace assume un’importanza cruciale per gli equilibri della bassa classifica. La Polisportiva Lascari Cefalù è chiamata a invertire la rotta. La giornata promette emozioni e possibili ribaltoni.