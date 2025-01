Serie D1: il Basket Cefalù travolge Patti. Un Super Ribera batte la capolista Trapani

Un Dominio Implacabile: Basket Cefalù travolge Patti Basket

Risultato: Patti Basket 65 – 91 Basket Cefalù 1972 A.S.D.

Basket Cefalù 1972 conferma il suo ruolo di squadra da temere, superando Patti Basket con un margine di 26 punti. La partita è stata dominata fin dall’inizio grazie a un attacco fluido e a una difesa impenetrabile. Cefalù si è mostrato micidiale dalla linea dei tre punti, mantenendo un ritmo offensivo che Patti Basket non ha saputo arginare. Questa vittoria porta Cefalù al terzo posto in classifica, in coabitazione con Ribera Knights Basketball, con 14 punti. Patti Basket, invece, resta impantanata nelle retrovie, con appena 6 punti in 10 gare.

Green Basket strappa il successo alla Zannella Basket

Risultato: ASD Zannella Basket 73 – 76 Green Basket 99

Il match più equilibrato della giornata ha visto Green Basket 99 conquistare una preziosa vittoria esterna. Nonostante l’ultimo posto in classifica, Green Basket ha mostrato una grinta inaspettata, rimontando nel quarto periodo e chiudendo con un tiro decisivo negli ultimi secondi. La Zannella, che partiva favorita, ha commesso troppi errori nei momenti chiave, compromettendo una partita alla loro portata. Questa vittoria dà speranza a Green Basket, che raggiunge quota 4 punti in classifica, mentre Zannella rimane ferma a metà classifica con 10 punti.

Un Colpo di Classe: Ribera Knights superano Virtus Trapani

Risultato: Ribera Knights Basketball 71 – 55 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI

La Ribera Knights ha messo in scena una delle prestazioni più convincenti della stagione, fermando la corsa della capolista Virtus Trapani con una vittoria netta e meritata. La difesa è stata la chiave: Ribera ha limitato i tiratori di Trapani, forzandoli a tiri difficili e capitalizzando i contropiedi. Con questo successo, Ribera conferma il secondo posto, accorciando le distanze dalla Virtus, che rimane comunque in testa con 18 punti.

Riscatto Panormus: Vittoria su Basket Erice

Risultato: A.S.D. PANORMUS C.F.G. 70 – 57 Multimedica Basket Erice

Panormus torna alla vittoria dopo un periodo di appannamento, superando un Basket Erice in difficoltà. Grazie a un primo tempo travolgente, la squadra palermitana ha costruito un vantaggio che ha saputo amministrare fino alla fine. Questa vittoria permette a Panormus di agganciare Patti Basket a quota 6 punti, lasciando Basket Erice in ultima posizione con soli 4 punti in 9 gare.

Classifica



1 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 18

2 Ribera Knights Basketball 14

3 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 14

4 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 12

5 ASD Zannella Basket 10

6 PATTI BASKET 6

7 A.S.D. PANORMUS C.F.G. 6

8 Multimedica Basket Erice 4

9 GREEN BASKET 99 4

Dopo la terza giornata di ritorno, la Virtus Trapani si conferma capolista con un bilancio di 9 vittorie e una sola sconfitta. La Ribera Knights e Basket Cefalù seguono con 7 vittorie ciascuno, ma con la differenza canestri che premia i Knights. Le lotte nella parte bassa della classifica restano accese, con Panormus e Patti Basket che cercano di distaccarsi da Green Basket ed Erice, ancora in difficoltà.

Conclusioni

Il campionato di Divisione Regionale 1 continua a regalare emozioni, con partite avvincenti e lotte per ogni posizione. La Virtus Trapani rimane la favorita, ma Ribera Knights e Cefalù stanno dimostrando di essere contendenti più che validi. La prossima giornata potrebbe riservare ulteriori sorprese!