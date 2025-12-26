A Cefalù cinque serate di grande musica e spettacolo in Piazza Duomo

Piazza Duomo si trasforma nel palcoscenico privilegiato di un ciclo di performance che celebrano la musica in tutte le sue forme: dalla leggerezza ironica alla profondità sinfonica, dal gospel che incanta al pop che travolge.

Sabato 27 dicembre – I Gemelli di Guidonia

Il Segreto del Re

Il Natale cefaludese si apre con I Gemelli di Guidonia, un trio vocale dall’anima popolare e brillante, composto dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Concepito come spettacolo dove musica e comicità si intrecciano, il loro repertorio spazia dalla canzone italiana più amata alla rivisitazione ironica di grandi classici. Il loro show, caratterizzato da arrangiamenti originali e performance coinvolgenti, non è solo un concerto ma un vero e proprio evento di partecipazione collettiva.



Domenica 28 dicembre – Giovane Orchestra Sicula

La serata successiva vedrà protagonista la Giovane Orchestra Sicula, ensemble sinfonico di giovani talenti siciliani nato su iniziativa del direttore Raimondo Capizzi. Fondata con l’intento di valorizzare i talenti locali, questa orchestra unisce forza giovanile e qualità esecutiva, portando in Piazza Duomo un repertorio che abbraccia classico e repertorio orchestrale con energia e freschezza. La loro presenza qui è simbolo della vivacità culturale dell’isola e della capacità della musica colta di entrare nel cuore della comunità.

Lunedì 29 dicembre – Baltimora Gospel Singers feat. Pastor Ron

Il 29 dicembre la piazza si immergerà nei suoni avvolgenti e trascinanti del gospel. I Baltimora Gospel Singers, accompagnati da Pastor Ron, offrano al pubblico un concerto di forte matrice spirituale e vibrante di ritmo e sentimento, ispirato alle grandi tradizioni afroamericane. Una serata che promette coinvolgimento emotivo e una celebrazione della fiducia e della speranza, in perfetta sintonia con la dimensione festiva del periodo.



Martedì 30 dicembre – Delia

Martedì 30 conduce in piazza Delia, artista dalle molte sfaccettature espressive. La sua proposta musicale unisce sensibilità interpretativa e modernità, mettendo in dialogo sonorità contemporanee e rivisitazioni di brani con profondità emotiva. La sua performance si colloca nel cartellone come un momento di riflessione, bellezza e connessione con il pubblico, arricchendo l’ultima settimana dell’anno di un’espressività autentica.



Mercoledì 31 dicembre – Barracuda & Big Reunion

La notte di Capodanno sarà inaugurata dai Barracuda, gruppo musicale che anima Piazza Duomo con un repertorio pop-rock energico e coinvolgente, pensato per accogliere l’ultimo scoccare del 2025. A seguire, la Big Reunion trasformerà la piazza in una grande pista da ballo all’aperto con un DJ set che abbraccia decenni di hit condivise, creando un ponte generazionale nella festa collettiva sotto le stelle.



Buone Feste