Lascari Cefalù: numeri e prospettive di una capolista matura

Nel campionato di Promozione, la Polisportiva Lascari Cefalù si impone come riferimento tecnico e tattico, guidando la classifica con autorevolezza e continuità. I numeri, più di ogni enfasi, raccontano la solidità di una squadra costruita con criterio e capace di tradurre il progetto sportivo in risultati concreti.

I numeri della leadership

Dopo 15 giornate, il Lascari & Cefalù comanda con 36 punti, frutto di un rendimento di altissimo profilo:

11 vittorie , segno di una mentalità vincente e di una chiara identità di gioco;

, segno di una mentalità vincente e di una chiara identità di gioco; 3 pareggi , che testimoniano equilibrio e capacità di non perdere anche nelle giornate più complesse;

, che testimoniano equilibrio e capacità di non perdere anche nelle giornate più complesse; 1 sola sconfitta, dato che evidenzia una continuità rarissima in un campionato tradizionalmente insidioso come la Promozione.

Sul piano realizzativo, l’attacco ha prodotto 32 reti, con una media superiore ai due gol a partita: una cifra che parla di efficacia offensiva, varietà di soluzioni e presenza costante nell’area avversaria.

Ancora più significativo il dato difensivo: 12 gol subiti, miglior difesa del girone o comunque tra le più performanti, a certificare un assetto tattico equilibrato e una linea arretrata compatta. Il +20 di differenza reti non è casuale, ma la sintesi perfetta di una squadra che sa colpire e, soprattutto, sa proteggersi.

Il Segreto del Re

Identità tattica e maturità collettiva

Il Lascari Cefalù mostra una fisionomia chiara: squadra corta, reparti ben collegati, gestione intelligente dei momenti della gara. Le vittorie non arrivano mai per caso, ma sono spesso il risultato di una supremazia territoriale unita a una notevole capacità di lettura delle partite. Anche nei successi di misura emerge la cifra della maturità, elemento decisivo nelle fasi centrali della stagione.

Il mercato come segnale di ambizione: arriva Mattia Spampinato

A confermare la volontà del club di consolidare ulteriormente la propria leadership arriva un innesto di spessore.

La Polisportiva Lascari & Cefalù ha infatti ufficializzato l’acquisto di Mattia Spampinato, classe 2001, difensore centrale dal profilo moderno.

Spampinato è un difensore roccioso, fisicamente strutturato ma al tempo stesso dotato di piedi educati, qualità sempre più preziosa nel calcio contemporaneo. Il suo curriculum, maturato tra Promozione e categorie superiori, lo accredita come un elemento pronto, capace di dare immediato contributo sia in termini di affidabilità difensiva sia nella costruzione dal basso.

Non a caso, il nuovo acquisto ha già esordito nella vittoria di domenica scorsa contro il Mistretta, inserendosi con naturalezza nei meccanismi della squadra e offrendo segnali incoraggianti sotto il profilo dell’attenzione e del posizionamento.

Con una classifica che parla chiaro, una struttura di squadra ormai collaudata e un mercato mirato a rinforzare i punti chiave, il Lascari & Cefalù si candida con pieno merito a recitare il ruolo di protagonista fino alla fine. I numeri certificano il presente; la qualità degli innesti, come quello di Spampinato, autorizza a guardare al futuro con ambizione e legittima fiducia.

La squadra ritornerà in campo Domenica 4 gennaio

14:30 Pro Falcone – Cefalù Lascari

Buone Feste

