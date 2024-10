Riparte il Volley a Cefalù. Oggi debutto per la Kepha U19 Maschile

Inizia ufficialmente la stagione 24 / 25 per la Kepha di Cefalù.

I primi a scendere in campo saranno i nostri ragazzi del 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐈𝐈𝐒𝐒 𝐉. 𝐃𝐞𝐥 𝐃𝐮𝐜𝐚 𝐊𝐞𝐩𝐡𝐚 𝟐.𝟎 che disputeranno il campionato Under 19 M

“Anche per quest anno – dicono – le nostre squadre giovanili maschili e femminili saranno targate 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐈𝐈𝐒𝐒 𝐉. 𝐃𝐞𝐥 𝐃𝐮𝐜𝐚 grazie al rapporto di collaborazione che continua negli anni con l’IISS Del Duca – Bianco Amato e che vede impegnati i ragazzi/e dell’istituto superiore nella pratica sportiva conciliandola in maniera egregia allo studio”.

Nella giornata campionato Under 19 M

la Kepha U 19 Maschile affronta la Don Orione & Capacense.

Domenica 20 Ottobre Ore 18:00 nella Palestra “Jacopo del Duca” di Cefalù.

E si prepara al debutto anche la Serie C Femminile. Domenica prossima al via il campionato. Ma si inizia con un turno di riposo.

Questo il calendario di tutte le gare della C Femminile della Kepha Volley allenata da Marco Sabatino.

1 – Riposo

2 – 03/11/2024 – 18:30 – ASD PRIMULA – KEPHA 2.0

3 – 09/11/2024 – 16:30 – PALERMO MONDELLO VOLLEY – KEPHA 2.0

4 – 17/11/2024 – 17:30 – KEPHA 2.0 – VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO

5 – 24/11/2024 – 16:00 – APD CEGAP – KEPHA 2.0

6 – 01/12/2024 – 17:30 – KEPHA 2.0 – COM.FER. PALERMO

7 – 08/12/2024 – 17:00 – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO – KEPHA 2.0

8 – 15/12/2024 – 17:30 – KEPHA 2.0 – G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D.

9 – 21/12/2024 – 18:30 – POMARALVA – KEPHA 2.0

10 – 11/01/2025 – 17:30 – KEPHA 2.0 – MEDTRADE VOLLEY PALERMO

11 – 18/01/2025 – 17:00 – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA – KEPHA 2.0

12 – 26/01/2025 – 17:30 – KEPHA 2.0 – US. VOLLEY BAGHERIA

13 – 01/02/2025 – 18:00 – A.C.D.S. CAPACENSE – KEPHA 2.0

15 – 01/03/2025 – 17:30 – KEPHA 2.0 – ASD PRIMULA

16 – 09/03/2025 – 17:30 – KEPHA 2.0 – PALERMO MONDELLO VOLLEY

17 – 16/03/2025 – 18:00 – VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO – KEPHA 2.0

18 – 23/03/2025 – 17:30 – KEPHA 2.0 – APD CEGAP

19 – 30/03/2025 – 18:30 – COM.FER. PALERMO – KEPHA 2.0

20 – 06/04/2025 – 17:30 – KEPHA 2.0 – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO

21 – 12/04/2025 – 16:00 – G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. – KEPHA 2.0

22 – 27/04/2025 – 17:30 – KEPHA 2.0 – POMARALVA

23 – 11/05/2025 – 16:30 – MEDTRADE VOLLEY PALERMO – KEPHA 2.0

24 – 18/05/2025 – 17:30 – KEPHA 2.0 – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA

25 – 25/05/2025 – 18:30 – US. VOLLEY BAGHERIA – KEPHA 2.0

26 – 01/06/2025 – 17:30 – KEPHA 2.0 – A.C.D.S. CAPACENSE