La Polisportiva Lascari Cefalù sconfitta in casa dal Castellammare.

Lascari Cefalù Sconfitta in Casa: Castellammare Calcio 94 Espugna il Campo

Nella giornata di domenica 19 gennaio, l’Eccellenza Sicilia Girone A ha regalato emozioni e colpi di scena, ma una delle notizie più sorprendenti arriva dal campo del Lascari Cefalù, dove la squadra di casa ha subito una sconfitta per 0-1 contro il Castellammare Calcio 94. Una battuta d’arresto che conferma le difficoltà della formazione locale, ormai ultima in classifica.

La Partita: Lascari Cefalù vs Castellammare Calcio 94

Il Lascari Cefalù non è riuscito a trovare la via del gol. Una prestazione difensiva solida e una rete decisiva del Castellammare Calcio 94 hanno condannato i padroni di casa all’ennesimo passo falso della stagione. La squadra ospite, guidata da una tattica ordinata e pragmatica, ha sfruttato al meglio una delle poche occasioni create, portando a casa tre punti fondamentali per la propria classifica.

Con questa vittoria, il Castellammare Calcio 94 sale a quota 26 punti, stabilizzandosi a metà classifica e alimentando le speranze per una seconda parte di stagione più positiva. Di contro, il Lascari Cefalù rimane inchiodato all’ultimo posto con soli 6 punti in 18 giornate, frutto di una vittoria, tre pareggi e ben 14 sconfitte. Situazione davvero complicata.

Risultati della Giornata

Ecco tutti i risultati delle partite giocate domenica 19 gennaio:

Città di Gela 2-1 Don Carlo Lauri Misilmeri : Vittoria importante per i padroni di casa, che si confermano in lotta per il vertice.

: Vittoria importante per i padroni di casa, che si confermano in lotta per il vertice. Città di San Vito Lo Capo 1-1 Accademia Trapani : Un pareggio che serve poco a entrambe.

: Un pareggio che serve poco a entrambe. Folgore Calcio Castelvetrano 1-1 Supergiovane Castelbuono : Gara equilibrata senza vincitori né vinti.

: Gara equilibrata senza vincitori né vinti. Lascari Cefalù 0-1 Castellammare Calcio 94 : Come già evidenziato, ennesima sconfitta per i padroni di casa.

: Come già evidenziato, ennesima sconfitta per i padroni di casa. Marsala 1912 0-3 Parmonval : Vittoria netta degli ospiti, che consolidano la loro posizione a metà classifica.

: Vittoria netta degli ospiti, che consolidano la loro posizione a metà classifica. Oratorio S. Ciro e Giorgio 0-1 Athletic Club Palermo : L’Athletic Club Palermo mantiene l’imbattibilità stagionale con una vittoria di misura.

: L’Athletic Club Palermo mantiene l’imbattibilità stagionale con una vittoria di misura. Partinicaudace 4-0 Casteldaccia : Successo largo per il Partinicaudace, che si rilancia nella lotta per la salvezza.

: Successo largo per il Partinicaudace, che si rilancia nella lotta per la salvezza. Unitas Sciacca Calcio 2-1 San Giorgio Piana: Tre punti preziosi per l’Unitas Sciacca, che rafforza il terzo posto.

La Classifica

La classifica aggiornata dopo questa giornata vede l’Athletic Club Palermo al comando con 44 punti, seguito dal Città di Gela a 42. L’Unitas Sciacca Calcio si conferma terza forza del campionato con 35 punti. Nella parte bassa, invece, il Lascari Cefalù resta fanalino di coda con soli 6 punti, sempre più distaccato dalle altre formazioni in lotta per evitare la retrocessione.

Conclusione

La sconfitta interna del Lascari Cefalù contro il Castellammare Calcio 94 rappresenta l’ennesima dimostrazione di una stagione travagliata per la squadra di casa. Con la retrocessione ormai sempre più vicina, la dirigenza e lo staff tecnico dovranno riorganizzare le idee per tentare di dare una svolta, seppur tardiva, a un campionato sinora avaro di soddisfazioni.