Monreale riconferma sindaco Alberto Arcidiacono. Tutti i voti di lista

Per la prima volta un sindaco è riconfermato al primo turno a Monreale. E con numeri da record. Prima dei commenti ecco i dati elettorali ufficiali.
Candidati a sindaco
ALBERTO ARCIDIACONO 16119 81,09%
RAFFAELE SANFRATELLO 1409 7,09%
NATALE MACALUSO 813 4,09%
FILIPPO PARELLO 888 4,47%
VOTI DI LISTA
ALBERTO ARCIDIACONO SINDACO – MARCO INTRAVAIA PER MONREALE 4485 24,03%
DEMOCRAZIA CRISTIANA 4013 21,5%
LA NOSTRA TERRA – ARCIDIACONO SINDACO 4694 25,15%
M5S – SUD CHIAMA NORD – LIBERTA’ 887 4,75%
IL MOSAICO 2315 12,41%
FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI 638 3,42%
PARTITO DEMOCRATICO 1629 8,73%.
PREFERENZE CANDIDATI
ALBERTO ARCIDIACONO SINDACO – MARCO INTRAVAIA PER MONREALE
MARCO INTRAVAIA 1402
SANTINA ALDUINA 743
SILVIO TERZO 634
ROSANNA GIANNETTO 590
GIUSEPPE LO COCO 472
RICCARDO ODDO 359
CARMELO PUPELLA 184
ALESSIA D’ANDO’ 155
FRANCESCA TERRASI 94
CLAUDIA DEL VAGE TUMMINELLO 87
ROSARIA MADONIA 55
MARIA AURORA MANISCALCO 42
ANGELA FERRARO 38
MARZIA AUTOVINO 36
MATTEO MICELI 26
BENEDETTO ANNALORO 23
MARIA RITA SEGRETO 23
ANTONELLA CAPPELLO 20
STEFANIA BANDIERA 15
ROSALIA SORRENTINO 15
CATERINA LAURETANA MURATORE 11
MARIA VIRGA 11
KATIA LA MANTIA 7
POLLAK MARTORANA 7
DEMOCRAZIA CRISTIANA
IGNAZIO ZUCCARO 857
GIUSEPPE DI VERDE 754
VALERIA GIARDI 729
FLAVIO PILLITTERI 687
PAOLA NAIMI 643
NADIA BATTAGLIA 625
GIOVANNI LA CORTE 614
ANTONINA ROMANO 500
GIADA VILLA 446
BENEDETTO MAMMINA 318
FRANCESCO EMANUELE CAMIOLO 160
FABIOLA TERMINI 154
SABRINA SEGRETO 34
GIUSEPPINA DI MAIO 29
MARIA TERESA SINATRA 29
GIOVANNI BRONZO 27
ANDREA NICOLOSI 18
ROSALBA ZUMMO 18
FRANCESCA SANSEVERINO 9
DANIELA MARCHESE 7
SALVATORE SANFILIPPO 7
SILVIA PRESTIGIACOMO 6
GABRIELLA SPINNATO 6
ANTONINO CALISTA 1
LA NOSTRA TERRA – ARCIDIACONO SINDACO
SALVATORE GIANGRECO 1020
GIULIO MANNINO 582
PATRIZIA ROCCAMATISI 579
ANTONELLA GIULIANO 573
GIROLAMO VITTORINO 458
PIETRO VENTURELLA 439
ANDREA NOTO 437
GIUSEPPA MADONIA 420
MICHELE TUSA 394
MARIA GRAZIA GIARDINO 319
RITA ACQUAVIVA 315
ELISABETTA BILLITTERI 302
SALVATORE BILLETTA 227
GIUSEPPE CANGEMI 194
BENEDETTA LA CORTE 158
MARIO DI FIORE 154
LUANA MELFA 133
ROSANNA BASILE 111
ASJA ALBANO 100
ALBERTO ARCIDIACONO 95
SERENA SALERNO 64
ANNA MUSSO 56
DANIELA SEGRETO 42
VINCENZO SALVIA 7
M5S – SUD CHIAMA NORD – LIBERTA’
GIUSEPPE ROMANOTTO 220
LUCA BAGLIONE 71
FILIPPO PARELLO 68
MARIA GRAZIA BALSANO 46
GIUSEPPE LO VECCHIO 39
PIERA VICARI 36
BENEDETTO MADONIA 23
GIULIA MICELI 23
FILIPPO LA CORTE 20
AURELIO BILLECI 14
SHARON DI NICOLA 14
ANGELO PULLARA 14
FRANCESCA D’AGOSTINO 12
GIUSEPPE LAMATTINA 11
ROSALIA MULE’ 11
ANGELA MESSINA 5
TERESA RUBIO MARTINEZ 4
CHIARA RIBAUDO 3
SALVATORE CANZONERI 1
EMILIO CHIAPPARA 0
IL MOSAICO LETIZIA
SARDISCO 514
FABRIZIO LO VERSO 506
MASSIMO CINA’ 292
FRANCESCO LA BARBERA 282
ESTER CUCCIA 276
SALVATORE GRIPPI 251
GIOACCHINO DI VERDE 228
ANDREA RINCIONE 142
VINCENZA CIULLA 134
VITTORIA GUERRERI 112
VINCENZO NATOLI 108
MARCELLO GULLO 96
VINCENZA BUTTITTA 68
GIUSEPPE GEBBIA 59
STEFANIA SCARPINATO 51
SALVATORE CANCEMI 50
SANDRA PANTANO 19
MARIA MESSINA 10
FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI
GIUSEPPE GUZZO 133
MARIA RITA RACITI 65
NATALE MACALUSO 57
MAURIZIO NARISI 56
GIUSEPPA VAINOLO 36
VALERIA MODICA 32
DANIELE ANGILERI 23
BARTOLOMEO CORALLO 16
SANDRO LETO 11
GIUSEPPE VINCENZO MONTALBANO 10
ALESSIO MELONI 9
VINCENZO OLIVERI 9
ALESSANDRA CINA’ 5
LORENZO LO PRESTI 5
MARIA ROSA GRIECO 4
GIOVANNI BAIAMONTE 3
NATALIA SPINNATO 3
MARTA SCHIERA 3
CARMELO MICELI 2
ANNA LAURA PROVENZA 2
FILIPPO BADALAMENTI 1
GIUSEPPE SALVATORE VIRGA 1
GIOVANNI PIPITONE 0
VITTORIA TUSA 0
PARTITO DEMOCRATICO
SANDRO RUSSO 307
DAVIDE MIRTO 274
ANTONINO SCIORTINO 227
ANTONINO PICONE 208
ADRIANA CONCIAURO 193
IVANA FORZIERI SQUATRITO 185
MARIA RITA SALVIA 129
GIOVANNI ARICO’ 110
RAFFAELE SANFRATELLO 36
PIETRA FLORIO 23
SILVANA PAMPILLONIA 20
ANTONIO ARCIDIACONO 10
GIUSI FERRARO 7
MICHELE AMATO 6
SALVATORE LETO 5
GIOVANNI LO COCO 4
ROSARIA DI SANO 1
GIUSEPPE INTRAVAIA 1
ANTONELLA MADONIA 1
SIMONE CARAVELLO 0
GIORGIO SAPIENZA 0
ANTONINO PULIZZOTTO 0
GIOVANNI TARALLO 0
GABRIELLA VETRANO 0
Dal nostro inviato Paolo Taormina, giornalista
Monreale riconferma sindaco Alberto Arcidiacono. Tutti i voti di lista
Per la prima volta un sindaco è riconfermato al primo turno a Monreale. E con numeri da record. Prima dei commenti ecco i dati elettorali ufficiali.