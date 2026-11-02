Eccellenza, Girone A: il Lascari-Cefalù supera l’Akragas. Marsala in vetta, Montelepre e Sancataldese inseguono



L’ottava giornata consegna tre punti preziosi alla formazione giallorossa, che davanti al proprio pubblico conquista una vittoria di misura contro l’Akragas. Il Marsala consolida il primato, mentre il Montelepre firma il colpo esterno a Sciacca.

L’ottava giornata del campionato di Eccellenza, Girone A, disputata tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, ridisegna alcuni equilibri della classifica e conferma un torneo nel quale la continuità dei risultati rappresenta già un fattore determinante. Tra le indicazioni più significative del turno figura il successo del Lascari-Cefalù, che supera per 1-0 l’Akragas SLP e mette in cassaforte tre punti importanti per il proprio cammino stagionale.

La formazione giallorossa affrontava un avversario di prestigio e di caratura tecnica, collocato nelle zone alte della graduatoria. Il risultato finale premia il Lascari-Cefalù, capace di far valere il fattore campo e di condurre in porto una partita dal peso specifico considerevole. L’1-0, maturato al termine di una gara necessariamente giocata sul filo dell’equilibrio, restituisce alla squadra fiducia e soprattutto un’iniezione di punti in una fase del campionato nella quale ogni risultato può incidere sensibilmente sulla classifica.

Con questa vittoria il Lascari-Cefalù sale a quota 8 punti, frutto di due successi, due pareggi e quattro sconfitte nelle prime otto giornate. Il bilancio racconta ancora di un percorso da consolidare, ma il successo contro l’Akragas costituisce un segnale importante, soprattutto per la capacità di misurarsi con una delle formazioni che occupano la parte alta della graduatoria. Sei le reti realizzate e quindici quelle subite: numeri che indicano margini di miglioramento, in particolare sul piano della solidità difensiva, ma che non tolgono valore alla vittoria conquistata.

In vetta prosegue la marcia del Marsala 1912, che supera in casa il Città di San Vito Lo Capo per 3-1. Con 19 punti, la formazione marsalese mantiene la leadership del girone, portando a sei il numero delle vittorie ottenute in otto incontri. Alle sue spalle si colloca il Montelepre, autore di un significativo successo esterno sul campo dell’Unitas Sciacca, battuto 2-1. La squadra raggiunge quota 17 punti e condivide la seconda posizione con la Sancataldese, vittoriosa per 1-0 sul terreno della Parmonval.

Rimane imbattuto il Castellammare Calcio 94, che impatta 1-1 in trasferta contro la Vigor Borgetto. Un pareggio che porta a sedici i punti della formazione castellammarese, unica squadra del gruppo, insieme al Don Carlo Lauri Misilmeri, a non avere ancora conosciuto la sconfitta. Proprio il Misilmeri ha diviso la posta, pareggiando 2-2 sul campo del San Giorgio Piana, al termine di una gara ricca di reti.

Vittoria interna anche per l’Alcamo 1928, che supera di misura il 90011 Bagheria per 1-0 e consolida la propria posizione nella parte medio-alta della classifica. Importante affermazione del Kamarat 1972, che davanti al proprio pubblico si impone per 3-1 sul Partinicaudace, raggiungendo quota 11 punti e agganciando il San Giorgio Piana.

I risultati dell’ottava giornata

Il programma si era aperto sabato 31 ottobre con San Giorgio Piana-Don Carlo Lauri Misilmeri 2-2, Vigor Borgetto-Castellammare Calcio 94 1-1 e Parmonval-Sancataldese Calcio 0-1.

Domenica 1° novembre si sono disputate Marsala 1912-Città di San Vito Lo Capo 3-1, Alcamo 1928-90011 Bagheria 1-0, Kamarat 1972-Partinicaudace 1959 3-1, Lascari-Cefalù-Akragas SLP 1-0 e Unitas Sciacca Calcio-Montelepre 1-2.

La classifica dopo otto giornate

Il Marsala 1912 guida con 19 punti, seguito da Montelepre e Sancataldese Calcio con 17. Al quarto posto il Castellammare Calcio 94 con 16, seguito dal Don Carlo Lauri Misilmeri con 15. L’Alcamo 1928 è sesto con 14 punti, davanti ad Akragas SLP e Partinicaudace 1959, entrambe a quota 13.

Kamarat 1972 e San Giorgio Piana condividono la nona posizione con 11 punti. Il Lascari-Cefalù occupa l’undicesimo posto con 8 punti. Seguono Unitas Sciacca Calcio, Città di San Vito Lo Capo e 90011 Bagheria, tutte a quota 7. Chiudono la graduatoria Parmonval e Vigor Borgetto con un solo punto.

Il campionato entra adesso in una fase nella quale occorrerà dare continuità ai risultati. Per il Lascari-Cefalù la vittoria sull’Akragas rappresenta un passaggio significativo: non soltanto tre punti, ma anche la conferma che la squadra può competere con avversari di maggiore esperienza e ambizioni. La strada per risalire la graduatoria rimane impegnativa, ma il successo dell’ottava giornata offre una base sulla quale costruire il prosieguo della stagione.