Volley Serie D Femminile, per la Kepha 2.0 di Cefalù un debutto amaro: il Monreale vince 3 – 1

Partenza travolgente delle padrone di casa, poi la rimonta della New Gi.Ca. Sport Monreale: decisivo il secondo set perso ai vantaggi. Tre successi per 3-0 negli altri incontri della giornata.

Esordio in salita per la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 nel campionato di Serie D femminile, Girone A. La formazione cefaludese, che si presentava all’appuntamento con i favori del pronostico, ha ceduto in casa alla New Gi.Ca. Sport Monreale con il punteggio di 1-3 (25-11, 26-28, 23-25, 23-25), al termine di una gara che, dopo un primo set dominato, ha preso una direzione inattesa.

Il risultato lascia inevitabilmente qualche rimpianto, soprattutto per come si era sviluppata la partita. La Kepha aveva infatti aperto il confronto con grande autorità, imponendo ritmo e superiorità tecnica. Il 25-11 del primo parziale non lasciava presagire particolari difficoltà: una prestazione convincente, nella quale le cefaludesi avevano mostrato capacità di incidere e di controllare il gioco.

La svolta è arrivata nel secondo set. Il Monreale ha alzato il livello della propria prestazione, trovando maggiore continuità e opponendo una resistenza sempre più efficace. La Kepha ha avuto comunque le occasioni per chiudere il parziale, ma ai vantaggi è arrivata la prima vera battuta d’arresto: 26-28. Un passaggio determinante, perché ha consentito alle ospiti di rientrare pienamente in partita e di acquisire fiducia.

Il terzo set ha confermato il nuovo equilibrio. La formazione cefaludese non è riuscita a ritrovare la brillantezza iniziale e, pur restando in corsa fino alle battute conclusive, ha ceduto 23-25. Stesso copione nel quarto parziale: ancora un confronto combattuto, ancora un finale sul filo dell’equilibrio, ma ancora una volta il Monreale è stato più concreto, chiudendo sul 23-25.

La lettura tecnica dei parziali è eloquente: dopo il netto predominio iniziale, la Kepha ha perso progressivamente incisività, mentre le avversarie hanno saputo capitalizzare i momenti più delicati. Il secondo set ha rappresentato lo spartiacque dell’incontro. Nei successivi due parziali, conclusi entrambi sul 23-25, è emersa la maggiore lucidità della squadra ospite nella gestione dei palloni decisivi.

Per la Kepha è dunque una sconfitta che richiede una pronta reazione, soprattutto sul piano della continuità e della tenuta nei momenti di pressione. Il campionato è appena cominciato e ci sono tutte le condizioni per trasformare questo passo falso in un’occasione di crescita.



Sicilia in Vacanza Kepha: 7 Di Cristina, 8 Tirabasso, 10 Gallo, 11 Musotto, 12 Tosi E.,15 Guercio (L2), Provenzxa 16, 1 Gugliuzza, 23 Cirrito (L1), 5 Gatta (K),18 Barranco . All.: Marco Sabatino, 2All. Annachiara Ingrosso

New Gica Sport Monreale: 1 De Lucia, 2 Di Bella (K), 3 Renda (L1), 4 Indoviglia, 6 Caruso, 8 Di Franco, 12 Di Maria, 13 Maiorana, 16 Lo Piccolo, 17 Segreto, 21 Romeo, 27 Dorangrichia, 28 Mavilia, 31 Armanno. All. Gianluca La Corte, Dir. Tiziana Autovino

Arbitri: Ylenia Aiello e Antonio Mirici Cappa.

I risultati della prima giornata

La prima giornata del Girone A ha proposto quattro incontri, con tre vittorie nette per 3-0 e un successo esterno per 3-1.

L’Ottica Fodale Trapani Volley ha inaugurato il proprio campionato con una convincente affermazione in trasferta contro La Braciera Junior Volley Academy, superata 0-3 (13-25, 11-25, 17-25).

Il Palermo Mondello Volley ha conquistato i primi tre punti davanti al proprio pubblico, imponendosi sull’ASD Pecoraro Totivolley per 3-0 (25-13, 25-17, 25-18).

Vittoria senza concedere set anche per la Medtrade Volley Palermo, che ha regolato l’Encierro New Efebo Volley con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-13, 25-16).

Nell’incontro più combattuto della giornata, la New Gi.Ca. Sport Monreale ha completato la rimonta sul campo della Sicilia in Vacanza Kepha 2.0, imponendosi per 1-3 (11-25, 28-26, 25-23, 25-23).

La classifica: quattro squadre a punteggio pieno

Dopo il primo turno, guidano la graduatoria con tre punti l’Ottica Fodale Trapani Volley, il Palermo Mondello Volley e la Medtrade Volley Palermo, tutte vittoriose per 3-0 e con un quoziente set ancora perfetto.

Al quarto posto si colloca la New Gi.Ca. Sport Monreale, anch’essa a quota tre punti, ma con una vittoria per 3-1 e un quoziente set di 3,00.

La Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 è quinta con zero punti, una frazione vinta e tre perse. Seguono l’Encierro New Efebo Volley, l’ASD Pecoraro Totivolley e La Braciera Junior Volley Academy, tutte sconfitte per 0-3.

Non hanno ancora disputato incontri l’APD Cegap e l’Hora Volley 2024, che occupano rispettivamente la nona e la decima posizione.

La classifica dopo la prima giornata vede dunque l’Ottica Fodale Trapani Volley, il Palermo Mondello Volley e la Medtrade Volley Palermo a quota 3 punti; New Gi.Ca. Sport Monreale 3; Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 0; Encierro New Efebo Volley 0; ASD Pecoraro Totivolley 0; La Braciera Junior Volley Academy 0; APD Cegap 0; Hora Volley 2024 0.

Per la formazione cefaludese il debutto consegna una lezione importante: non basta partire forte, occorre saper mantenere intensità, ordine e determinazione lungo tutti i set. La reazione è attesa già dal prossimo impegno, con l’obiettivo di cancellare subito lo zero dalla casella dei punti e ritrovare il rendimento che il valore del gruppo lascia legittimamente attendere.